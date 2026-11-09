През последните месеци в Европейския потребителски център (ЕПЦ) България постъпват много жалби от потребители, платили неочаквани допълнителни такси при покупка на електронни винетки чрез посреднически сайтове, регистрирани зад граница. Това съобщи ЕПЦ на интернет страницата си.

В някои случаи таксата за регистрация достига до една трета от стойността на самата винетка. Информацията за нея е посочена в общите условия на сайта, но потребителите невинаги я забелязват преди да платят.

„Проверявайте не само цената на винетката, но и кой ви я продава. Сайт, който изглежда официален или се появява на първо място при търсене в интернет, може да е посредник, който начислява допълнителна такса“, съветва Соня Спасова, директор на ЕПЦ България.

Подобни сайтове често изглеждат професионално, предлагат удобни форми за поръчка и имат дизайн или интернет адрес, който наподобява официалните страници. Някои се появяват сред първите резултати в търсачките, включително чрез платени реклами, обозначени като „Спонсорирано“ или „Реклама“.

Рискът от неочаквани разходи е особено голям, когато купувате винетка в последния момент или от мобилния телефон, минути преди да потеглите на път. Бързайки, лесно може да пропуснете информацията за търговеца, допълнителните такси или условията на услугата, предупреждават от ЕПЦ.

Продажбата на винетки чрез посредник сама по себе си не е забранена. Потребителят получава напълно валидна винетка, но може да плати много повече от официалната ѝ цена. Затова е важно още преди покупката да знае, че използва посредник, какво включва услугата и колко допълнително ще му струва тя.

Проблеми могат да възникнат и след покупката. Възможностите за промяна или анулиране зависят от условията на услугата и приложимите правила.

ЕПЦ съветва да не приемате, че първият сайт в интернет е официалният и да се проверява внимателно интернет адреса.

Проверете кой стои зад сайта. Потърсете информация за фирмата, която предоставя услугата, и данни за контакт. Ако не е ясно кой е търговецът или дали действа като посредник, бъдете предпазливи, сравнете крайната цена с официалната за съответния вид винетка. Ако при попълване на данните Ви в полето наблизо има допълнителни знаци като звезда, стрелка или удивителна, не пропускайте да кликнете върху тях и да прочетете информацията, съветват още от ЕПЦ.