Община Бургас ще дофинансира полети до Милано и София, съобщи кметът на Бургас Димитър Николов в публикация на страницата си във Фейсбук.

Ремонтът на летището ще приключи до края на април. С кметовете и представители на общини, с които създадохме фонд за стимулиране на полетите, взехме важни решения, посочва Николов.

По думите му ще бъде осигурено допълнително финансиране за полети извън летния туристически сезон. Подкрепа ще получи авиокомпанията Wizz Air за линията Бургас – Милано (летище Милано Малпенса), която ще се изпълнява два пъти седмично. Ще бъде дофинансирана и Bulgaria Air за линията Бургас – София три пъти седмично.

Кметът уточнява, че полетите между Бургас и София ще започнат от 5 юни с четири полета седмично. След 30 юни те ще се изпълняват всеки ден, а от ноември – три пъти седмично.