Индексът на потребителските цени, съгласно националната методология към 31 декември 2025 г. е 5%, а хармонизирания индекс на потребителските цени - този индекс, по който се измерва инфлацията във всички държави в ЕС е 3,5% . Това каза финансовия министър в оставка Теменужка Петкова.

Правителството ще предприеме необходимите действия и ще приложи този режим, който е по-благоприятен за българските граждани и ще индексира еднократно възнагражденията на всички с 5%.Това ще бъде предмет на следващото заседание на Министерския съвет, посочи Петкова.

"Аз само ще си позволя да ви припомня базата, от която тръгваме по отношение на инфлацията в периода, в който министър на финансите е г-н Асен Василев. Това е 2022 г., когато инфлацията, съгласно потребителските цени в България, е 16,9%. Инфлацията съгласно хармонизирания индекс на потребителските цени за 2022 г. е 14,3%", отбеляза Петкова.

По-рано днес председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев заяви, че в удължителния закон е записано, че заплатите трябва да бъдат индексирани с натрупаната към края на декември 2025 г. инфлация, която е 5,2%.