59 заявки за масови съкращения на стотици работници са подадени от работодатели тази година, показва справка на Агенцията по заетостта (АЗ), изготвена за "Сега". Уведомленията засягат 3568 души, които ще останат без работа. Предприятията са разположени в 19 области, което показва, че този процес протича в над половината страна.

Масови съкращения се правят по специална процедура, която изисква да се подаде предварително уведомление до Агенцията по заетостта. Текущо засегнати са София, Враца, Варна, Добрич, Плевен, Перник, Кюстендил, Пазарджик, Благоевград, Кърджали, Велико Търново, Ловеч, Пловдив, Търговище, Русе, Хасково, Монтана, Стара Загора и Силистра. Процесът засяга широк кръг от региони, което поставя предизвикателства пред местните пазари на труда и изисква активна намеса на институциите, коментират от АЗ.

Съкращение на повече от 100 работници са заявили фирми в осем области, като има и български, и чуждестранни работодатели, а сферата на дейност е доста разнообразна. В столицата това са "ТТЕК Истърн Юръп" и "Алорика България", които се занимават с аутсорсинг на бизнес процеси и контактни центрове. Над 100 служители освобождават също пловдивската "Макском" и пазарджишката "Лидер 96", които се занимават с производство на велосипеди. В Търговище най-значими съкращения е предприел "Пашабахче България", който е една от най-големите производители на домакинско стъкло и опаковки. Големи съкращения има и в шивашкия сектор. "Балконф" (Добрич) и "Арда" (Русе) също уволняват повече от 100 души. В Монтана в тази група е фирма "Белтекс-М", която произвежда работни и предпазни облекла, и специализирани защитни екипировки.

През пролетта стана ясно и за японския завод за кабели "Се Борнетце-България" в Мездра, който затвори врати и 950 лица останаха без работа. Причината беше увеличаващите се разходи за труд, което накара компанията да се премести в Румъния и Молдова. Това е едно предприятията с най-много освободени през 2025 г. Друг филиал на завода - в Карнобат, също съкрати персонала си значително през годината. Там бяха съкратени 100 лица.

Около една трета от съкратените са успели да си намерят нова работа. За останалите се търсят възможности за нова реализация или за квалификация и преквалификация. Най-много регистрации на хора от масови съкращения има в бюрата по труда в София - 672 лица. Другите области с голям брой регистрирани са Добрич (159), Пловдив (152) и Русе (104). Само 1590 от обявените над 3500 души към момента имат регистрация в бюрата по труда за търсене на нова работа.

Преди месец от Русе дойде поредна тревожна новина за закриване на предприятие. Една от големите фирми в шивашката индустрия у нас - "БТБ България", обяви, че напуска България. Близо 400-те служители на фирмата, която е от най-старите чуждестранни работодатели в града, вече са уведомени, че след Нова година ще получат предизвестия за освобождаване. За тях обаче към момента на изготвяне на справката от АЗ нямаше подадено уведомление. От началото на годината заявките за масово освобождаване на работници от Русе са две - наред със споменатата "Арда" уведомление има и от "Савана".

Решения за масови съкращения се вземат както от компании с по-малък мащаб, така и от големи работодатели. Причините варират - от прекратяване на дейността на цели производства, както заводите в Русе и Мездра, така и намаляване на персонала и преструктуриране, изискващо други умения, коментират от Агенцията по заетостта.



