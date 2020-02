Лекари към Джонсън: Преместете Асанж в болница, ще умре в затвора!

Над сто лекари призовават правителството на Великобритания да спре с психологическия тормоз над Джулиан Асанж. Медиците настояват създателят на WikiLeaks да бъде незабавно изпратен в болница, където да получи здравна помощ. В противен случай ще умре в затвора.

Позицията е официална и е съставена от общо 117 лекари от 18 държави. Писмото е публикувано в медицинското издание “The Lancet”. В него общността призовава правителството на Джонсън да предприеме действия, защото според тях Асанж има спешна нужда от медицинска помощ.

Обратното обаче твърди главният редактор на сайта WikiLeaks - Кристин Храфнсон. Според нея състоянието на Асанж се подобрява.

Британски съдия насрочи пълно изслушване за екстрадиция, което трябва да започне на 24 февруари. Асанж е издирван от САЩ и е обвинен за шпионаж, след като е направил обществено достояние огромен брой класифицирани военни и дипломатически досиета през 2010 г. за американски бомбардировки в Афганистан и Ирак.

Предполагаемите престъпления на Асанж датират от 2010 г., когато организацията, която той е основал, WikiLeaks, предава документи на медии, включително Le Monde, The Guardian и The New York Times.

Преди дни международната организация “Репортери без граници” призова Обединеното кралство да не се съобрази с искането на САЩ за екстрадицията на Асанж. Ако бъде признат за виновен, според американското законодателство, той може да получи до 175 години затвор.

Асанж потърси убежище в посолството на Еквадор в Лондон в продължение на седем години, но в резултат на смяна на правителството в Еквадор той беше освободен пред властите на Обединеното кралство и арестуван на 11 април 2019 г. Месец по-късно бе посетен в лондонския затвор в Белмарш от представители на организацията, които заявиха, че са силно притеснени за здравето на Асанж. Тогава специалният докладчик на ООН Нилс Мелцер съобщи, че Асанж е бил умишлено изложен на нечовешко и унизително отношение, което може да се определи като психологическо изтезание.