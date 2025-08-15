Започва историческата срещу между лидерите на САЩ и Русия.



Червен килим е постлан във формата на L, за да могат лидерите да слязат до платформа с надпис „АЛЯСКА 2025“.

Покрита с облаци планина на заден план допълва картината. Но може би най-поразителната черта: червеният килим има четири изтребителя F-22 Raptor, подредени до него.

Сред задълженията на ескадрилите самолети в Елмендорф е прехващането на руски самолети, които навлизат в американското въздушно пространство.

Какво се случва преди срещата между Путин и Тръмп

21:58

Руският президент Владимир Путин кацна в Анкъридж, Аляска.

21:37

Лавров отговори на въпрос относно вероятността за отмяна на американските санкции в резултат на преговорите. „Те определено ще бъдат отменени за някого, това е сигурно“, каза той.

На 15 август в 22:30 часа българско време във военна база близо до Анкъридж, Аляска, ще се проведе историческа среща между президентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп. Основната тема ще бъде мирното уреждане на конфликта в Украйна. Какво се случва преди срещата на върха - в онлайн предаването на Иносми.

21:28

Срещата между Путин и Тръмп ще се проведе във формат „три на три“, като към Тръмп ще се присъединят Марко Рубио и Стив Уиткоф, съобщи прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит. Разширената двустранна среща ще включва не само Рубио и Уиткоф, но и министъра на финансите Скот Бесент, министъра на търговията Хауърд Лътник и министъра на отбраната Пийт Хегсет.

21:22

Президентът Доналд Тръмп кацна във военновъздушната база Елмендорф в Анкъридж, Аляска. Тръмп е напълно подготвен за срещата с Путин, съобщава „Вашингтон пост“ .

21:05

Журналистът от „Ню Йорк Таймс“ Дейвид Сангър писа , че американският президент все още вярва, че Путин е мотивиран от икономически съображения. И както Тръмп наскоро призна, Русия се е превърнала в експерт в заобикалянето на санкциите и икономиката ѝ продължава да расте.

20:59

Срещата може да се счита за победа за Путин, независимо от резултата ѝ, пише Bloomberg . Това е доказателство за затоплянето на отношенията между двете страни през втория мандат на Тръмп.

20:54

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс написа в социалната мрежа X, че се моли за постигане на мир на срещата между президента Доналд Тръмп и руския лидер Владимир Путин.

20:44 часа

CNN съобщава, че срещата на върха между Тръмп и Путин в Аляска прилича на бавно поражение на Украйна: „Атмосферата около срещата е толкова благоприятна за Москва, че е очевидно защо Путин се възползва от шанса след месеци преговори и е трудно да се види как двустранното споразумение ще доведе до сделка, която не би навредила на Украйна.“

20:42 часа

САЩ избраха „В преследване на мира“ за лозунг на срещата между Путин и Тръмп в Аляска, поставяйки го на банер.

20:25 часа

Специалният пратеник на президента на САЩ Кийт Келог е очаквал да присъства на срещата на върха и отсъствието му е голяма загуба, съобщава CNN, позовавайки се на европейски служител.

Келлог „разбира по-добре от всеки друг какви условия на сделката може да предложи Украйна“.

Той е споделил всичко, което е научил от разговорите си с украинците, с Доналд Тръмп и Марко Рубио, заявиха двама висши служители на Белия дом. Но присъствието му на срещата е можело да бъде „контрапродуктивно“, обясни един от тях, защото Москва го възприема като проукраински настроен.

Очаква се Келог да бъде част от американската делегация на евентуални бъдещи срещи между САЩ, Русия и Украйна, добави източникът на CNN.

20:22 часа

Тръмп заяви предния ден, че днешната среща на върха може да бъде последвана от друга среща със Зеленски и евентуално представители на ЕС. Стопанинът на Белия дом не уточни кои европейски лидери планира да включи в обсъждането на ситуацията.

Тръмп заяви, че ще бъде разочарован, ако той и руският президент Владимир Путин не успеят да постигнат споразумение за прекратяване на огъня в Украйна. Той каза това, докато отговаряше на въпроси на репортери в пресцентъра на Белия дом по време на полет до Анкъридж за разговори с руския лидер.

