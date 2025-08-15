Локализиран е пожарът в руенското село Разбойна, който възникна този следобед, съобщиха от бургаската пожарна служба.
"Огнеборците изгасят последните огнища, съвсем скоро ще бъде изгасено", посочи началникът на пожарната служба в Бургас старши комисар Николай Николаев.
100 декара горски фонд, постройка за животни и малък навес са изгорели. Няма пострадали хора.
Припомняме, че сигналът за пожара беше подаден около 15:10 часа.
Горяха площи в дворове в селото. На място работиха 4 екипа огнеборци.
0 Коментара