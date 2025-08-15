Районната прокуратура в Хасково започна разследване на железопътната катастрофа край симеоновградското село Пясъчево, при която цистерни с нафта излязоха от релсите и се запалиха. След обезопасяване на мястото на пожара ще бъдат извършени всички необходими процесуално-следствени действия, включително разпит на свидетели. На този етап няма информация за причините за инцидента. Няма жертви и опасност за близките населени места.

Започна изтеглянето на 22 цистерни от товарната композиция, която дерайлира рано тази сутрин. Паралелно се премахват и обгорелите цистерни, съобщиха от министерството на транспорта. Товарната композиция е на частния железопътен превозвач "Булмаркет ДМ", собственост на Станко Станков.

Това е вторият тежък инцидент с влак на русенската фирма. В края на 2016 г. влакова композиция с газ дерайлира на гара Хитрино, близо до Шумен, а част от цистерните от нея се взривиха. При инцидента седем души загинаха, а 29 бяха ранени.

Железният път все още не е разчистен. Продължават и обливанията със студена вода, за да не се получи ново възпламеняване, каза председателят на Националния борд за разследване на произшествия в транспорта Бойчо Скробански:

"Продължава обливането на течащата една цистерна. Останаха две дерайлирали, за които ще бъде разрешено под прякото наблюдение на Пожарната безопасност бъдат преточени от жп цистерните на автоцистерни и съответно вагоните ще бъдат вдигнати и придвижени. Към момента на земя има общо 11 вагона, които са полегнали".

Дерайлиралият товарен влак се е движил със скорост под максимално допустимата, заяви пред БНР управителят на фирма "Булмаркет" Даниел Неделков. Той обясни, че два от вагоните, които не са засегнати, имат записващи устройства и това ще помогне за изясняване на точните причини.

БНР се свърза със заместник-изпълнителния директор на "Булмаркет груп" - Светослав Първанов, който отговаря за сигурността. На въпрос за техническата изправност на подвижния състав на фирмата Първанов приключи разговора.

Преди инцидента не е имало проблеми с железния път, посочиха за БНР от Националната компания "Железопътна инфраструктура". Лицензът за превоз на товари е бил преразгледан и одобрен от транспортния министър Гроздан Караджов през март тази година. От министерството уточниха, че "Булмаркет" има валиден европейски сертификат за безопасност, свързан с превоза на горива и разрешително валидно до август 2030 г.

Това не е първият тежък инцидент, свързан с превозвача. Преди 9 години товарна композиция на "Булмаркет", превозваща пропан бутан, дерайлира на гара Хитрино и се взриви. 7 души загинаха, а 29 бяха ранени.