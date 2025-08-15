През нощта облачността ще намалява и над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Ще бъде почти тихо, в Източна България - с до умерен вятър от север-североизток.

Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста облачност. Ще духа до умерен, в източните райони - временно силен, вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, за София - около 30°. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, но бавно ще се понижава.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево и ветровито. Ще продължи да духа умерен, временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е около 26°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще преобладава слънчево време, след обяд - с развитие на купеста облачност. Ще духа умерен и силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра - около 17°.

В неделя ще бъде предимно слънчево, след обяд временни увеличения на облачността ще има над западните райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще се задържи до умерен от изток-североизток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 30° и 35°.

В понеделник атмосферата над страната ще се лабилизира. Над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има и краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът временно ще се ориентира от северозапад и температурите слабо ще се понижат.