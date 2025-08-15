„Когато има ПТП, то винаги се обслужва по един и същи начин, много по-късно, когато беше установена самоличността на водача, беше станало ясно, че неговите родители са полицейски служители. Не мога да твърдя, а и се надявам въобще да не са в тази посока твърденията, че колеги от което и да е районно управление могат да поставят на карта трудовата си книжка и да предприемат действия по прикриване на факти и обстоятелства, които са значими“. Това заяви районният прокурор в Бургас Мария Маркова по повод тежката катастрофа с 18-годишен младеж, който вчера удари и рани с АТВ петима пешеходци, сред които и деца в Слънчев бряг. Двамата родители на младия шофьор, който от началото на годината има книжка, са полицаи. Днес подробности за инцидента дадоха прокурор Маркова и комисар Марин Димитров - директор на "Охранителна полиция и КАТ" при ОД на МВР – Бургас.

„От наша страна мога да гарантирам, че по никакъв начин няма да бъдат направени кквито и да е било стъпки, с което да създадем очакването, че нещо ще бъде прикрито. Няма да бъде негилижиран нито един детайл. Това, че родителите са служители на МВР няма да ни накара да неглижираме каквото и да било. Водачът е пълнолетен, носи оговорност за всичко, каквото той прави. От наша страна – на ОДМВР, започна със заповед на директора вътрешна проверка, с която искаме да изясним този момент, за да се избегнат всякакви спекулации“, каза комисар Димитров.

„Прократурата е подписала обвинение на водача на МПС за нанасяне на средни телесни повреди на повече от едно лице, за което се предвижда лишаване от свобода от 2 до 10 години. Назнчени са съседбно-медицински, автотехническа експертизи, както и са преглеждани записи от наблюдателни камери. На водача ще бъде вероятно взета мярка за неотклонение до 72 ачаса задържане под стража, а ще бъде отправено искане от Районен съд Несебър за постоянна мярка. Към момента тече предявяяването на обвинението. На този етап не мога да се ангажирам с това какви сведения дава водачът. Той е правоспособен водач, съвсем отскоро, отначалото на годината е минал изпита успешно.“, каза прокурор Маркова.

Назначена е експертиза, която да усанови и състоянието на превозното средство, както механизма на катастрофата. Изискана е справка от сектор „Пътна полиция“ за това дали водачът има други наршения, но към момента не е ясно да има такива.

Разпитана е като свидетел и приятелката на младежа, за която обаче не се знае дали е била на АТВ-то или е била на място по-късно.

„На място екипът от РУ е предприел пръвоначалните действия по устновяване на водача, на свидетели, всички, които могат да допринесат до изясняване на фактическата обстановка. След като водъчът е установен, е направена проверка дали е бил под въздействие на алкохол, пробата е била отрцаелна. За наркотици - също отрицателна. Водачът е проверен, имал е валидно свидетелство за правление на МПС. Моторното превозно средство е било регистрирано по надлежния ред, имало е валидна „Гражданска отговорност“, валиден технически годишен преглед, установено е и мястото, откъдето то е било взето под наем. Ще бъдат направени допълнитлно проверки за преотдаване и на фирмата, която стопанисва“, каза Димитров.