„Продължаваме промяната“ и „Възраждане“ увеличават електоралната си подкрепа след президентските избори. Отчита се ръст на положителните оценки за президентската институция. Съотношението между хората, които предпочитат настоящото правителство да продължи да управлява, и тези, които искат предсрочни парламентарни избори, е близо две към едно.

Това показват данни от проучване на изследователски център „Тренд“ по поръчка на „24 часа", посветено на обществените нагласи спрямо основните институции и политическите формации. Изследването е реализирано в периода между 14 и 21 ноември 2026 г. чрез пряко полустандартизирано интервю „лице в лице“ с таблет сред 1001 души на възраст 18+.

През ноември 23% от българите оценяват положително работата на 52-рото Народно събрание, докато 65% дават отрицателна оценка. Правителството се ползва с одобрението на 35% от българите, а отрицателните оценки достигат 53%. И при двете институции делът на положителните оценки остава без промяна спрямо предходния месец, но отрицателните оценки продължават да нарастват, посочват от „Тренд“.

Близо половината от българите (48%) оценяват положително работата на президентската институция, а 43% – отрицателно. Според проучването след президентските избори държавният глава отчита ръст от 8 процентни пункта в положителните оценки спрямо предходния месец.

„Прогресивна България“ запазва първата позиция с подкрепата на 38,3% от гласуващите, следвана от ГЕРБ-СДС с 14,2%. При двете формации не се наблюдава съществена промяна спрямо предходния месец. След президентските избори се отчита ръст на електоралната подкрепа за „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“.

ПП заема третата позиция с 9,7%, отбелязвайки ръст от 1,6 процентни пункта спрямо октомври. „Възраждане“ увеличава подкрепата си с 2,3 процентни пункта до 8,6%, като измества ДБ от четвъртото място. Подкрепата за ДБ остава близка до отчетената през предходния месец – 6,9%. ДПС получава подкрепата на 6,2% от гласуващите. Под изборния праг за влизане в парламента остават БСП (3,8%), МЕЧ (3,6%), „Величие“ (2,9%) и „Сияние“ (2,2%).

Според данните от изследването на „Тренд“ половината от българите (50%) предпочитат настоящото правителство да продължи да управлява, докато 26% смятат, че е по-добре да се проведат предсрочни парламентарни избори. Подкрепата за нови избори очаквано е концентрирана сред избирателите на опозиционните формации – близо две трети от избирателите на ГЕРБ, шестима от всеки десет избиратели на ПП и ДБ, както и четирима от всеки десет привърженици на „Възраждане“ и ДПС.

Това показват данни от проучване на изследователски център „Тренд“ по поръчка на „24 часа", посветено на обществените нагласи спрямо основните институции и политическите формации. Изследването е реализирано в периода между 14 и 21 ноември 2026 г. чрез пряко полустандартизирано интервю „лице в лице“ с таблет сред 1001 души на възраст 18+.