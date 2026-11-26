Трима български граждани са сред четиримата задържани при полицейска операция срещу предполагаема мрежа за разпространение на кристален метамфетамин в Северен Лондон. Акциите са проведени едновременно на два адреса, свързани според разследващите с престъпна група, за която има подозрения, че е ръководена от българско семейство, съобщава британският вестник „Дейли мейл“.

Операцията е осъществена в ранните часове на вторник след продължително събиране и проверка на оперативна информация. Полицаите са претърсили два имота, разположени на по-малко от километър един от друг.

При акцията в първото жилище са задържани двама мъже и една жена – всички български граждани. Те са арестувани по подозрение в притежание на наркотици от клас А с цел разпространение.

По време на претърсването служителите на реда са открили пакет със съмнително съдържание, за който първоначално е имало предположения, че съдържа кристален метамфетамин. Иззети са още значителна сума пари в брой, намерена в кутия за обувки, десетки кутии цигари, медикаменти и документи.

Според журналисти на „Дейли мейл“, присъствали на операцията, една от жените в жилището се е опитала да изхвърли пакет в тоалетната, но полицейски служител успял да го извади.

При паралелната акция на втория адрес е задържан още един мъж. Там разследващите са открили електрошоково устройство, прикрито като фенерче, меч и съд с течен нитазен – синтетичен опиоид с изключително висока токсичност.

Мъжът е арестуван по подозрение в притежание на наркотици от клас А с цел разпространение, както и на забранени оръжия и боеприпаси.

Според британското издание разследването е насочено към предполагаема престъпна мрежа, свързана с българско семейство, за което има подозрения, че организира разпространението на кристален метамфетамин.

От полицията подчертават значението на информацията, предоставена от местни жители, за разкриването на подобни престъпни дейности. Инспектор Джейк Банджи от Северното полицейско командване е определил операцията като значим резултат от съвместните усилия на органите на реда и местната общност.

Към момента на публикуването на материала срещу задържаните не са били повдигнати обвинения, уточнява „Дейли мейл“.