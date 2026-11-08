Екип на Българската национална телевизия се е натъкнал на неидентифициран дрон, лежащ върху скалите в непосредствена близост до брега край Синеморец.

Това е станало докато журналистите са се опитвали да достигнат труднодостъпния плаж Листи, където морето изхвърли стотици чували с червен пипер.

Летателният апарат е сравнително запазен, но част от едното му крило е отчупена. Засега не е установено какъв тип е дронът, нито откъде е дошъл и при какви обстоятелства се е озовал на скалите. Обществената телевизия публикува снимки и видео от мястото.