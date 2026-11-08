Високите цени продължават да оказват натиск върху потребителите в България, а годишната инфлация за октомври достига 6,1%. Кои стоки и услуги поскъпват най-сериозно, какво стои зад ценовите разлики между отделните държави и какви са очакванията за следващата година? По темата говори председателят на Националния статистически институт (НСИ) доц. Атанас Атанасов в ефира на NOVA.

По думите му разминаванията в цените между различните държави не са необичайни, но понякога могат да бъдат признак за проблеми във функционирането на пазара.

"Във всяка държава може да намерите нещо, което е по-евтино, отколкото в друга. Това са различни специфики. Ако се вгледаме в някои неща, и в България може да са по-евтини, отколкото в Гърция, или обратното. На пазара винаги има аномалии. Те се случват, когато пазарът не е регулиран и не действа достатъчно ефективно", коментира той.

Инфлацията достига 6,1%, всички основни групи стоки и услуги поскъпват

Председателят на НСИ посочи, че подобни ценови аномалии могат да се дължат на проблеми по веригата от производството до крайния потребител.

"Има някакъв проблем по цялата верига, за да има такива аномалии. Ние изследваме малко над 860 различни стоки и услуги. Инфлацията, която беше отчетена в предварителната оценка за инфлацията за октомври, е 6,1%, което е висока инфлация. Всички тези стоки и услуги са групирани в 13 групи и те отчитат увеличение", обясни доц. Атанасов.

Според представените от него данни най-сериозното поскъпване е в транспортния сектор, където увеличението достига близо 30%.

При хранителните продукти обаче важна роля играят сезонните колебания, които водят до промени в цените през различните месеци.

"Специално при хранителните стоки имаме така наречената сезонност, т.е. в различните части на годината едни плодове, зеленчуци и хранителни стоки поевтиняват, а в други части на годината, цените им се покачват", уточни той.

По-подробните данни за инфлацията през октомври се очаква да бъдат публикувани на 16 ноември.

Горивата са основен фактор за високата инфлация

Атанасов обърна внимание, че поскъпването не е проблем единствено за България, а засяга и други държави от еврозоната.

"Много държави в еврозоната имат висока инфлация. Освен Литва, държави като Франция и Гърция имат инфлация над 5%, която близка до тази в България. Основният фактор за тази инфлация са горивата", заяви председателят на НСИ.

Той обясни, че свободният европейски пазар създава предпоставки цените в отделните държави постепенно да се доближават. Същевременно зависимостта на България от енергийните източници я прави особено чувствителна към промените в цените на горивата.

"Цените в Европейския съюз имат склонност да започнат да се сближават една с друга, защото имаме свободен пазар и това е специфика на всяка една държава. Ние очевидно сме силно зависими от енергоизточниците, така че това ни се отразява. Въпреки голямото увеличение на горивата, което имахме през последната година, знаете, че през последния месец те се успокоиха на едно високо ниво, но поне спряха да се покачват", допълни доц. Атанасов.

Какво ни очаква през следващата година?

Въпреки отчетеното сериозно поскъпване председателят на НСИ не очаква нов рязък скок на инфлацията през следващата година.

Според прогнозата му не се очертава значително допълнително увеличение на инфлацията през 2027 г.