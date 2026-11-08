На 8 ноември, когато православната църква почита паметта на Свети архангел Михаил, служителите на Националната полиция в България отбелязват своя професионален празник.

Традиционно денят е съпроводен с тържествени церемонии, водосвети за здраве и официално награждаване на отличили се служители на реда.

Изборът на светеца покровител не е случаен. В християнската традиция Свети архангел Михаил е предводител на небесното войнство и олицетворява битката на доброто срещу злото, както и строгата справедливост. Тези символи са пряко свързани със същността на полицейската професия – защита на обществения ред, спазване на законите и противодействие на престъпността.

Историческите корени на празника датират от 1924 година, когато по инициатива на тогавашния столичен градоначалник и след консултации със Светия синод, датата 8 ноември е определена за патронен празник на полицията. Честванията са прекъснати след 1944 година, но традицията е официално възстановена с решение на Министерския съвет през 1998 година по предложение на Националния полицейски синдикат.

Директорът на ОДМВР – Сливен старши комисар Иван Русев също поздрави служителите на МВР, като изрази признателност към полицаите за отговорността, професионализма и риска, които поемат в служба на обществото.