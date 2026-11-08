Камион, превозващ живи прасета, се преобърна в Прохода на Републиката. Инцидентът блокира движението през Хаинбоаз от северната му страна, на територията на област Велико Търново.

Пътнотранспортното произшествие е станало днес около обяд. Обстоятелствата около катастрофата все още не са изяснени, информира Нова ТВ.

В резултат на преобръщането на товарния автомобил, част от животните са се озовали на пътното платно.

Към момента Проходът на Републиката е частично блокиран за преминаване. Движението е двупосочно в една лента.

На мястото има екипи на полицията, които регулират движението и насочват шофьорите.

Предстои организация по разчистването на пътя и прибирането на прасетата.