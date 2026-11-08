Хранителните продукти в София се оказват значително по-скъпи от тези в Дубай, въпреки че заплатите в емирството са около три пъти по-високи. Това показва сравнение на шеф Силвена Роу, според което цените на 7 от 11 основни хранителни продукта са по-високи в българската столица. За изненадващите разлики и причините зад тях тя разказа пред NOVA.

Идеята за сравнението се родила след обикновен телефонен разговор с майка ѝ. Резултатите обаче разкрили сериозни ценови разминавания между двата града, включително при продукти, които са част от ежедневното меню на българите.

"Мисля, че е въпрос на лека алчност, да си кажем откровено. Супермаркетите искат да правят възможно най-много пари", коментира Роу.

Лимоните със 135% по-скъпи, хлябът с 60%

Най-голямата разлика в цените е при лимоните, които според сравнението струват със 135% повече в София, отколкото в Дубай. Хлябът у нас е с 60% по-скъп, а яйцата - с 48%.

Сериозни разминавания се наблюдават и при млечните продукти. Прясното мляко в българската столица струва с 26% повече, докато киселото мляко, традиционно свързвано с България, се оказва с 19% по-скъпо, отколкото в емирството.

Как Дубай контролира цените на основните храни?

В Обединените арабски емирства действа система за контрол върху поскъпването на девет категории стоки от първа необходимост. За да увеличат цените им, търговците трябва предварително да получат разрешение от компетентното министерство.

Освен това специализирана държавна платформа следи ежедневно цените на над 8000 продукта в 525 магазина.

Според Силвена Роу дори затварянето на Ормузкия проток, което създава сериозни затруднения за доставките, не е довело до очаквания ръст на цените в емирството.

Силвена Роу влиза в битката с високите цени у нас

От няколко седмици известната готвачка е и експертен съветник към парламентарната комисия по земеделие, храни и гори.

С представеното сравнение между София и Дубай тя поставя началото на своята битка срещу високите цени на хранителните продукти в България.