Във Варна започна българо-румънското противоминно учение "Посейдон", съвместно с 13-ата активация на Противоминната военноморска група в Черно море. В мащабната операция участват шест военни кораба от България, Румъния и Турция и над 450 военнослужещи.

В учението се включват и военни представители на Гърция, Белгия, Франция, както и на Военноморското командване на НАТО във Великобритания.

Операцията ще продължи до 14 ноември и е последната за тази година под командването на българските Военноморски сили.

Военните отработват противоминни операции и съвместни действия

Основната цел на учението е усъвършенстване на взаимодействието между военноморските сили на участващите държави и повишаване на готовността им за изпълнение на различни задачи в Черно море.

"По време на учението силите, които участват, ще имат възможността да отработят различни тактики, техники и процедури, да подобрят оперативната си съвместимост, както и да отработват противоминни операции и въобще пълния спектър от операции, които тези кораби могат да изпълняват", обясни командирът на военноморската група Петър Димитров.

Български водолази унищожиха открити дронове в морето

Димитров разкри и подробности за резултатите от предишната активация на групата. Тогава морски мини не са били открити, но военните са попаднали на няколко дрона в български морски пространства.

"По време на предишната активация мини не бяха открити, но бяха открити няколко дрона, които бяха унищожени от български водолази, защото бяха открити в нашите морски пространства", заяви командирът.

По думите му военните са открили и множество останки от дронове. След проверка те са били определени като безопасни и прибрани на борда на корабите.