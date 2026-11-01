На 1 ноември българските граждани отново застават пред урните, за да изберат президент и вицепрезидент на страната. На втория тур на президентските избори един срещу друг се изправят кандидатпрезидентските двойки Андрей Гюров – Георги Кандев и Илияна Йотова – Кирил Вълчев. Близо 6,6 милиона българи имат право на глас. Гласуването ще бъде основно машинно, като хартиени бюлетини ще се използват в определените от закона случаи.
Изборният ден започна в 7:00 часа и ще приключи в 20:00 часа.
Как да проверите къде гласувате, какви документи са необходими и как се отбелязва вотът - стъпка по стъпка.
Право да гласуват имат всички български граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.
Къде се гласува с машина и къде с хартиена бюлетина?
Във всички избирателни секции с 300 и повече избиратели по списък гласуването е машинно.
С хартиена бюлетина се гласува само:
- В секции с по-малко от 300 избиратели по списък.
- В секции с подвижна избирателна кутия.
- В лечебни заведения, домове за възрастни хора и специализирани социални институции.
- На плавателни съдове под българско знаме.
- В определени секции извън страната, в които има под 300 подадени заявления или под 300 гласували на предходни избори.
- При преустановяване на машинното гласуване по технически причини в изборния ден.
В секциите с машинно гласуване избирателите не могат да избират дали да гласуват с машина или с хартиена бюлетина.
Как се гласува с машина – стъпка по стъпка?
- При влизане в избирателната секция представяте личната си карта на член на секционната избирателна комисия (СИК). Получавате специална карта с надпис „Избирател“, с която се активира машината.
- Поставяте картата в машината.
- Картата се поставя в устройството с чипа нагоре. На сензорния екран се появява електронната бюлетина с кандидатските двойки за президент и вицепрезидент. На балотажа изборът ще е само между две двойки Гюров - Кандев и Йотова - Вълчев.
- Докосвате квадратчето срещу имената на предпочитаните от вас кандидати за президент и вицепрезидент.
- Натискате бутона „Преглед“. На екрана се показва направеният избор. Ако сте допуснали грешка, можете да се върнете назад и да промените избора си.
- Ако всичко е правилно, натискате бутона „Гласуване“, с което окончателно потвърждавате вота си.
- След потвърждаването машината показва съобщение, че гласуването е приключило, и отпечатва контролна разписка, на която е отразен направеният избор.
- Проверявате дали върху разписката е отбелязан правилният избор. Подавате я на член на СИК, който поставя печат. След това пускате разписката в специалната кутия за машинно гласуване.
- Връщате картата с надпис „Избирател“, подписвате се в избирателния списък, получавате обратно документа си за самоличност и напускате секцията.
Важно: След окончателното потвърждаване на избора не можете да гласувате повторно.
Контролните разписки от машините се събират в отделна кутия, различна от тази за хартиените бюлетини. След края на изборния ден секционната комисия извършва контролно преброяване на разписките за проверка на отчетените резултати.
Как се гласува с хартиена бюлетина – стъпка по стъпка?
- След като представите документа си за самоличност, член на СИК откъсва бюлетина от кочана, поставя печат на гърба ѝ и ви я предоставя.
- Можете да проверите дали номерът на контролния отрязък съответства на номера на кочана.
- С химикал, пишещ в синьо, поставяте знак „Х“ или „V“ в квадратчето срещу имената на избраната кандидатска двойка.
- Не трябва да поставяте други знаци, да изписвате думи, букви, цифри или да правите рисунки върху бюлетината. Това може да направи гласа ви недействителен.
- След като отбележите избора си, сгъвате бюлетината така, че да не се вижда за кого сте гласували.
- Подавате сгънатата бюлетина на член на секционната комисия. Той поставя втори печат на гърба ѝ, откъсва контролния отрязък и ви я връща.
- Преди това проверявате дали на гърба ѝ има два печата.
- Полагате подпис в избирателния списък, получавате обратно документа си за самоличност и напускате помещението.
Важно: На президентските избори няма преференции. Президентът и вицепрезидентът се избират заедно, като кандидатска двойка, с един общ знак в бюлетината.
Как да проверите в коя секция трябва да гласувате?
Всеки избирател може да провери номера и адреса на секцията, в която е включен в избирателния списък.
Проверката може да се направи:
Онлайн чрез сайта на ГРАО – https://grao.government.bg/elections/, където има възможност за справка по ЕГН или адрес.
По телефона на безплатния номер 0800 1 4726.
Чрез интернет страницата на съответната община, където са публикувани избирателните списъци.
На място в общината или кметството, където списъците са обявени на видно място.
По правило избирателите гласуват в секцията по постоянния си адрес.
Ако установите, че не сте включени в избирателния списък, можете да поискате дописване от секционната избирателна комисия в изборния ден. Това е възможно, ако имате право да гласувате и не сте включени в списъка на заличените лица.
С шофьорска книжка не може да се гласува.
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