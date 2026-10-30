Днес, 30 октомври, православната църква почита светите мъченици Зиновий и Зиновия, както и свети крал Стефан Милутин. С празника са свързани любопитни народни обичаи, поверия за благополучие и предупреждения за действия, които е добре да избягваме. Според старите вярвания днес не бива да се дават пари назаем, а проявената доброта към птиците носи късмет на цялото семейство. Времето пък може да подскаже каква зима ни очаква.

Кои светци почита църквата днес

Светите мъченици Зиновий и Зиновия били брат и сестра, живели през първите векове на християнството. Те произхождали от благочестиво семейство и още от ранна възраст посветили живота си на християнската вяра, молитвата и помощта за нуждаещите се.

Зиновий избрал духовното служение, а сестра му Зиновия последвала неговия пример. Двамата се грижели за сираци, помагали на бедни и болни хора и били известни със своето милосърдие. Заради вярата си били подложени на гонения от езическите власти, изтезавани и убити, след като отказали да се отрекат от Христос.

На 30 октомври Българската православна църква почита и сръбския крал Стефан Милутин, който след смъртта си бил канонизиран за светец. Той е известен с щедрата си подкрепа за православните храмове и манастири, включително за Рилската обител и Хилендарския манастир.

Какво не трябва да правим днес

Според народните поверия 30 октомври не е подходящ ден за безделие и мързелуване. Вярва се, че който прекара деня без работа и полезни занимания, рискува да привлече финансови затруднения. Обратно, трудолюбието се свързва с бъдещи стабилни доходи и благополучие.

Друга важна забрана е свързана с парите. Според традиционните вярвания днес не е желателно да се дават или да се искат пари назаем. Народното обяснение е, че така човек може да наруши финансовото спокойствие в дома си.

Особено любопитно е поверието за синигерите. Ако такава птица случайно влети в къщата, не бива да бъде гонена грубо, защото според старите вярвания това може да донесе неприятности.

Нахранете птиците за късмет и благополучие

В народната традиция 30 октомври се свързва със синигерите и грижата за птиците. Смята се, че човек, който днес остави храна за пернатите обитатели на двора или градината, ще привлече късмет и благоденствие в дома си.

Обичаят се вписва и в християнското послание на празника, посветен на светци, известни с милосърдието си. Добрата постъпка, помощта за нуждаещите се и грижата за по-слабите се приемат като особено подходящи занимания за този ден.

Какво предсказва времето за зимата

Народните поверия свързват времето на 30 октомври с настъпването на зимата. Според тях природата днес дава знаци какви студове и снеговалежи ни очакват през следващите месеци.

Ако денят е студен, това предвещава мразовита и сурова зима. Слънчевото утро се приема като знак, че снегът ще се забави и първите по-сериозни снеговалежи ще дойдат по-късно.

Облачното утро пък според народните наблюдения предсказва обилни снеговалежи. Тези вярвания са част от традиционния народен календар, чрез който поколения българи са се опитвали да предвидят времето и да подготвят домакинствата си за студените месеци.