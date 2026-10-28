Министерството на околната среда и водите (МОСВ) започна проверки за евентуално замърсяване на Черно море след атаката с морски дронове срещу контейнеровоз край българското крайбрежие. На борда на плавателния съд са превозвани литиево-йонни батерии, киселини, запалими течности и други товари, които пораждат опасения за състоянието на морската вода. При първоначалните огледи не са открити видими следи от замърсяване, но предстоят лабораторни изследвания, съобщиха от екоминистерството.

Инцидентът е станал днес в морето край Шабла и нос Калиакра, където контейнеровозът CONTSHIP JET е бил поразен от три морски дрона. Всички 18 души от екипажа са спасени след операция с участието на Военноморските сили и "Гранична полиция".

Опасни товари на борда на поразения кораб

Според предоставения корабен манифест контейнеровозът е превозвал различни видове товари, сред които има и потенциално опасни вещества. В списъка фигурират литиево-йонни батерии, корозивни течности и киселини, както и запалими вещества, включително разтвори на етанол.

На борда е имало още битова химия, пластмаси, хранителни продукти, строителни материали, дървесина, техника и промишлени компоненти.

Заради характера на част от товарите Министерството на околната среда и водите, Министерството на отбраната и Министерството на транспорта и съобщенията координират действията си, за да установят дали при атаката е настъпило замърсяване на морето.

Първоначалните проверки са извършени в района на Шабла и залива Болата край нос Калиакра. При огледите не са забелязани нефтени петна, промени по повърхността на водата или други видими признаци за замърсяване.

От МОСВ обаче уточняват, че визуалните наблюдения не са достатъчни, за да се изключи наличието на вредни вещества. Затова проверките ще продължат с лабораторни анализи.

Проби от морската вода на пет места по Черноморието

На 29 октомври екипи на Басейнова дирекция "Черноморски район" и Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС) ще вземат проби от морската вода в пет пункта - край Дуранкулак, Шабла, нос Калиакра, Бяла и Созопол.

Изследванията ще установят дали във водата има нефтопродукти, полихлорирани бифенили и метали. Ще бъдат проверени и други физикохимични показатели, които могат да покажат промени в качеството на морската вода.

Пробите ще бъдат изследвани в регионалните лаборатории на ИАОС във Варна и Бургас.

Междувременно екипи на Министерството на отбраната вече са взели проби от две точки в българските териториални води. За утре е планирано допълнително пробонабиране и непосредствено около поразения контейнеровоз.

Целта на проверките е да се установи не само дали има замърсяване, но и дали са настъпили изменения в състава на морската вода, които не могат да бъдат забелязани при обикновен оглед. От МОСВ уверяват, че резултатите от лабораторните изследвания ще бъдат публично оповестени.

Как е протекла спасителната операция?

По-рано днес министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че контейнеровозът е бил атакуван от три морски дрона на приблизително 39 километра югоизточно от Шабла.

От Министерството на транспорта и съобщенията посочиха, че корабът е бил поразен на около 31 километра източно от нос Калиакра.

CONTSHIP JET плава под либерийски флаг и е пътувал от израелското пристанище Хайфа към румънския град Констанца. По информация на екипажа на борда му е имало общо 421 контейнера.

Сигналът за инцидента е постъпил в 12:01 ч. от Морския спасително-координационен център в Констанца. Само 12 минути по-късно, в 12:13 ч., моряците са напуснали контейнеровоза, след което незабавно е започнала операция по търсене и спасяване.

Към района са изпратени три плавателни съда на Военноморските сили и един кораб на Главна дирекция "Гранична полиция".

В 12:53 ч. осем от моряците са били качени на борда на военен катер, докато останалите десет са се намирали в спасителната лодка на контейнеровоза.

Впоследствие всички 18 членове на екипажа са спасени и с кораб на Военноморските сили са насочени към Варна. За посрещането им са мобилизирани служители на "Гранична полиция" и медицински екипи, съобщиха от транспортното министерство.