Министерството на финансите на САЩ издаде разрешение за преговори и сключване на условни договори с холдинговата компания на „Лукойл“ за продажбата на чуждестранните ѝ активи и дъщерните ѝ дружества. Засега няма разрешение за действителна продажба или прехвърляне на каквито и да било активи на компанията.

В разпространения днес документ от ведомството посочват, че всяка една сделка трябва да получи одобрението на Американската служба за контрол на чуждестранните активи.





Министерството на финансите ще оцени всяка предложена продажба на „Лукойл“ и части от него въз основа на фактори, които подкрепят целите на националната сигурност и външната политика на Съединените щати.