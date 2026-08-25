Производителите на плодове и зеленчуци ще получат извънреден ресурс от 34 млн. евро за подпомагане на ликвидността на стопанствата си. Средствата, които са европейско и национално финансиране, целят да запазят икономическата жизнеспособност на сектора.

Това беше договорено на среща между Браншовата камара „Плодове и зеленчуци“ (БКПЗ) и министъра на земеделието и храните Пламен Абровски и неговия екип. Споразумението идва, след като по-рано този месец министърът обеща защита на българските производители.

Министър Абровски е поел ангажимент авансовите плащания по интервенциите за обвързано подпомагане да бъдат изплатени на три транша. Първите 30% ще бъдат преведени тази есен, още 30% – до края на 2026 г., а останалите 40 на сто – през 2027 г.

По време на срещата е обсъдена и борбата с вредителя черна златка. Обявено беше, че през октомври ще бъде отворен прием по държавна помощ за компенсиране на разходите за борба с вредители по трайните насаждения през зимния период.

Работи се и по нова интервенция, която да компенсира стопани, претърпели над 30% загуба на продукция. Причините за щетите може да са както нападение от черна златка, така и суша, наводнения, измръзвания или градушки.