Две земетресения са регистрирани на територията на България през нощта срещу 17 август. Данните са на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН. И двете са в област Благоевград и са станали в рамките на по-малко от 20 минути едно от друго.

Първото от тях е от 3:32 часа с магнитуд от 2,5 по Скалата на Рихтер. Епицентърът му е на около 3 км от град Симитли.

Вторият трус е регистриран в 3:49 на около 15 км от Добринище. Силата му е била 2,3 по Скалата на Рихтер.

Няма данни да са усетени от жителите на близките населени места.