Италиански военни конвои ще преминат по републиканската пътна мрежа в периода от 17 до 21 август. Придвижването ще се осъществява от границата с Гърция до учебния полигон „Ново село“, като техниката ще бъде ескортирана от служба „Военна полиция“.

Конвоите превозват материални средства на италианските въоръжени сили, които ще участват в предстоящо военно учение на полигона.

Учебният център „Ново село“ редовно е домакин на съвместни учения с участието на съюзнически сили от НАТО. През юни 2025 г. там се проведе тренировка с бойни стрелби с над 400 военнослужещи от многонационалната бойна група на Алианса в България.