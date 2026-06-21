От 1 юли пратките на стойност до 150 евро, които пристигат от страни извън ЕС, ще поскъпнат. За всеки вид стока в една пратка ще се начислява митническа такса от 3 евро.

Промяната ще засегне както потребителите, които редовно пазаруват от онлайн платформи извън ЕС, така и онлайн търговците у нас.

Ива често поръчва от китайски платформи и отново очаква голяма пратка.

"Поръчката е пълна с бебешки играчки, принадлежности, всичко, което може да ме спаси по време на полет, на пътуване в колата и т.н. Просто е много по-евтино, отколкото да ги поръчаш или купиш отвсякъде другаде. Те задържат интереса около седмица, така че не успявам много да разбера какво е качеството на играчката, тъй като почти всичко бива счупено, скъсано или разхвърляно много бързо", казва тя, пред bTV.

Как ще се начислява новата такса?

От 1 юли за пратките от страни извън Европейския съюз на стойност до 150 евро ще се въвежда такса за всеки вид артикул.

"Влиза в действие 3 евро митническа такса за всеки вид артикул в пратките. Ако имате 2 тениски, те ще бъдат обложени с 3 евро. Ако имате 3 тениски, пак е 3 евро, но ако имате една тениска, една чанта и едни обувки, имате 3 различни артикула по вид и тогава вече имате 3 по 3 - 9 евро", посочи Жанет Найденова, изпълнителен директор на Българската е-комерс асоциация (БЕА).

За Ива това означава, че поръчките от китайските платформи вече може да не изглеждат толкова изгодни.

"Вероятно по-отговорно ще поръчвам, за да събера повече неща на една поръчка, за да не се разхищава и да не е всяка седмица нещо ново оттук и оттам. Това доста ще оскъпи и директно ще започна да си пазарувам тук, защото цените горе-долу ще се изравнят", обясни тя.

Други потребители също очакват новата такса да намали поръчките от подобни платформи.

"Така или иначе вече е по-малко и с това ограничение още повече. Дори не е толкова изгодно да си пазаруваш оттам, така че е по-добре да инвестираш в нещо качествено, което ще ти издържи повече време, отколкото да се опитваш да пазаруваш оттам", сподели Далия.

Ели вече не поръчва от страни извън Европейския съюз заради разочарования от качеството.

"Аз 2-3 пъти си поръчвам, отварям пликчето и - фалшиви телефони. И вътре в тази стока, която съм им поръчала, не е това, което съм искала - фалшиви неща. Колежка си поръча чорапи за невропатия. Пратиха ѝ обикновени китайски чорапи за 20 евро", разказа тя.

Има и потребители, за които промяната няма да е решаваща. Павел казва, че ще продължи да пазарува от Китай.

"Уредено е и като влезеш, много лесно може да си намериш артикулите, които търсиш. По-скоро съм свикнал, не знам. Не поръчвам толкова много, нормален потребител. Качеството е много добре. Даже си направих едни рекламни шапки с няколко лога и излязоха на много добра цена. Много съм доволен", сподели той.

Експертите: Въпросът не е само в цената

Според Жанет Найденова по-сериозният проблем при част от евтините стоки не е ниската цена, а безопасността.

"По-големият проблем не е, че стоката е на ниска цена и нискокачествена. Всъщност плащаме ниска цена за много голяма опасност на стоките, които влизат в целия ЕС", смята тя.

Найденова даде пример със случай, при който баща на новородено дете е потърсил сертифицирана лаборатория, за да изследва бебешка ваничка, купена от китайска платформа.

"И се оказа, че тя съдържа не само вредни, но и опасни вещества за здравето", посочи тя.

Затова експертът съветва потребителите да гледат не само цената, но и произхода, качеството и сертификатите на продуктите.

"Така че съветвам потребителите да обърнат внимание първо на качеството на стоката, да търсят сертификати, така както търсят сертификати за стоките, произведени в България, за стоките, произведени в ЕС. В Европа има много по-висок стандарт за безопасност, отколкото в останалата част на света. И да изискваме и от другите доставчици същото, което изискваме и от България", коментира Жанет.

Какво означава това за българския онлайн пазар?

Според експертите новата такса ще се отрази и на българската електронна търговия. Част от потребителите вероятно ще преосмислят дали пазаруването от трети страни остава достатъчно изгодно.

"Има различни видове потребители. Има потребители, които никога не са купували от китайските платформи, и 95,5% от всички български онлайн потребители купуват от български онлайн магазини - проверени, доказани, с доверие, така че те ще продължат да купуват от тях, а не от външните платформи", смята Жанет Найденова.

По думите ѝ част от хората, които поръчват от трети страни основно заради ниските цени, ще се замислят дали стоките наистина излизат толкова евтино и дали са безопасни.

"Една голяма част от хората, които купуват, защото е евтино от трети страни, всъщност ще се замислят и върху това дали е толкова евтино и дали е безопасно, защото очакваме да намалеят пратките", допълни тя.

По данни на НСИ вносът на стоки в България от трети страни за първите 4 месеца от годината е в размер на близо 9 млрд. евро. Най-голям обем стоки са внесени от Турция, Китай, Сърбия и Украйна.