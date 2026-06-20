Иран съобщи, че затваря жизненоважния Ормузки проток в отговор на това, което определи като нарушения на прекратяването на огъня от страна на Израел в Ливан и неизпълнение от страна на САЩ на първата клауза от предварително споразумение за прекратяване на войната, съобщава CNN.

В изявление на командването, излъчено по иранската държавна телевизия, се казва, че ако агресията в Ливан продължи, то ще бъдат планирани последващи стъпки, предават световните агенции.

Кораби започнаха да преминават през протока след сключването на временно споразумение между САЩ и Иран по-рано през седмицата.

При израелски удари по Южен Ливан днес бяха убити най-малко 16 души, часове след появили се информации за постигнато споразумение за прекратяване на огъня.

Удари в Ливан

Продължаващите боеве между израелските сили и Хизбула заплашват дипломатическия процес. Най-малко 16 души бяха убити днес при подновени израелски въздушни удари в Южен Ливан. Израел заяви, че това е отмъщение за атаките на Хизбула.

Преговори между САЩ и Иран

Междувременно дипломати са в Швейцария с надеждата да постигнат напредък по меморандума за разбирателство между Вашингтон и Техеран, съобщава швейцарското външно министерство.

Американският служител потвърждава, че към Швейцария лети посредника на Тръмп Стив Уиткоф, като към него се очаква да се присъедини и Джаред Кушнер.

Все още няма официална информация дали вицепрезидентът Джей Ди Ванс ще присъства на преговорите.