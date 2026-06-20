Дрогиран и неправоспособен мъж от Бургас беше задържан, след като превозвал 27 нелегални мигранти в микробус край морето. Инцидентът е станал в четвъртък вечер около 20:00 часа.

Граничен полицейски патрул е спрял за проверка микробус с британска регистрация в района между плаж „Аркутино“ и отбивката за ваканционен комплекс „Свети Тома“. Зад волана е бил 31-годишен бургазлия.

При проверката в товарното отделение служителите открили 27 чужди граждани без документи за самоличност. По първоначални данни 22 от тях са от Афганистан, а петима – от Пакистан. Всички са задържани и отведени в Граничното полицейско управление в Бургас.

Шофьорът също е задържан. Справка в регистрите на МВР показала, че той не притежава свидетелство за управление на МПС. Тестът за наркотични вещества е отчел положителен резултат.

По случая е образувано бързо производство, като е уведомена Районната прокуратура.