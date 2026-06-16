Цялата дейност на корпорация „КУБ” във Варна е през 2023-2026 г. и е изцяло потвърдена с официални документи, разрешения, съгласувания и официална кореспонденция с държавните и общински органи, което лесно може да бъде проверено. Това обявиха в своя позиция от компанията, построила незаконния комплекс в местността „Баба Алино”. Като повод за изявлението от КУБ посочиха разгърналата си през последните дни „истинска кампания за дискредитиране на нашата компания”, основана върху слухове и откровени манипулации, включително и от кмета Благомир Коцев.

„Особено цинично звучат твърденията, че той не е бил наясно с проектите на КУБ или че решения са били вземани без негово участие. Това е лъжа. Всички документи са издадени именно в неговия мандат и с негово знание. Опитите да се представи ситуацията, сякаш мащабни проекти са се реализирали зад гърба на общинското ръководство не само не отговарят на истината - те са абсурдни”, пишат от КУБ, чийто собственик Олег Невзоров избяга от България след началото на скандала.

От корпорацията подчертават, че миналата година са финансирали ремонта на две улици във Варна, а в свои публикации от юни кметът е обявил, че те са реконструирани с „алтернативни източници на финансиране”. "Съществуват договори, разчети и фактури, които удостоверяват направените разходи", твърдят от КУБ и питат защо се премълчава произходът на средствата за реализация на този инфраструктурен проект.

„Не сме политическа организация, не сме "анклав" нито „престъпна групировка“, декларират от компанията, отхвърляйки твърденията на одеската журналистка Илина Гриб, че Олег Невзоров е говорил за „особени връзки” с властта у нас. „Винаги става дума само за нормално работно взаимодейтвие на бизнеса с държавните органи в рамките на действащото законодателство. Така работи всеки голям инвеститор”, посочват от КУБ, определяйки Гриб като блогърка, известна с поредица от скандали.

Повод за гневната позиция на корпорацията бе клип на кмета Благомир Коцев във фейсбук, в който той настоява България да научи цялата истина за аферата „Баба Алино”, а не само удобната. Кметът пита защо Невзоров е бил експулсиран от ДАНС и върнат обратно в страната, „за да свидетелства срещу мен в политически мотивиран процес, а незаконното му строителство да продължи с пълна сила”. Коцев се позовава на думи на Ирина Гриб, че още от началото на войната в Украйна Невзоров е започнал да търси инвеститори, които да вложат парите си у нас, където „очевидно си е оплел кошницата”. Коцев допълва, че самият Невзоров твърди, че е в България от март 2022 г. и е имал прекрасни отгошения с кмета /тогава Иван Портних от ГЕРБ/. С надежда правителството да разкрие цяата истина по аферата, Коцев пита още съдействал ли е Портних на украинския бизнесмен, защо ДАНС го е върнала в страната и защо през 2025 г. всички държавни служби са съдействали за узаконяване на незаконното строителство в „Баба Алино”.

„Не познавам и никога не съм виждал Олег Невзоров. Но той пристига във Варна, когато Благомир Коцев е областен управител и оглавява координационния център за украинските бежанци”, контрира Иван Портних, който нарече твърденията на кмета лъжовни и смехотворни. Портних също подчерта, че през първата половина на 2025 г. КУБ корпорация е ремонтирала улици във Варна, а в същия период общината е издала заповед за процедиране на подробен устройствен план на „Баба Алино”.