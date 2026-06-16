В над 30% от спечелените обществени поръчки е участвала само една фирма. Това заяви министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев по БНТ. По думите му, 16 млрд. евро през годините са отивали в процедури, които са били с много слаба конкуренция.

Днес правителството представи новата платформа „Сигма“, която дава възможност на гражданите да проследяват как се разходват публичните средства чрез обществени поръчки. Според Василев, основната цел на системата е да осигури прозрачност и по-ефективен граждански контрол върху разходването на държавни и общински средства.

„Представихме платформата „Сигма“ днес, за да бъде лесно и удобно на всички български граждани да видят как се харчат общите ни пари като данъкоплатци през годините, къде отиват те, как всяка една институция ги изразходва, какво си купува тя от фирмите. Коя фирма пък колко получава пари от държавни институции и общини. Защото вярвам, че прозрачността е най-доброто лекарство срещу корупцията", каза министърът на иновациите и дигиталната трансформация.