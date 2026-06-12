Григор Димитров спечели втори пореден благотворителен двубой в София. След като през есента на 2024 г. хасковлията мина през Новак Джокович с 6:4, 2:6 и с 10:6 в супертайбрека – на 12 юни 2026 г. Гришо се наложи и над Стефанос Циципас пред пълната „Арена София“.

Българинът победи класният си съперник от Гърция с 6:3, 1:6 и с 10:7 точки в супертайбрека. Срещата продължи повече от час, а утре двамата състезатели пътуват с ранни полети за следващите си професионални ангажименти.

По-рано в петък двамата дадоха пресконференция и Григор Димитров обеща да направят разиграване с бекхендите си, за да определят чий е по-добрият.

Още самото начало на двубоя предизвика голямо шоу, след като Димитров създаде доста проблеми на съперника с ретура си и два пъти се пошегува с лайсмена, че трябва да помага повече, защото не отсъди две топки в аут.

В края на срещата се стигна до сходен сценарий от този на мача с Джокович, когато Гришо включи дете да приключи срещата със сърбина. Сега обаче имаше равнопоставеност и младоците бяха и от двете страни на корта при разигравания за две точки.

Димитров каза, че денят за него е най-специалният от много години насам и ще опита да го удължи възможно повече.

"Всеки минава през моменти, но това са моменти, които значат най-много за мен. След толкова години да видя подкрепата и да я усетя, означава много за мен. Винаги съм бил горд българин, продължавам напред. Благодаря, че споделяте тези моменти с мен.

Благодаря и за подкрепата на фондацията. Благодарен съм на Стефанос, че е с нас. Много добро момче, наистина. Продължаваме!“, заяви ентусиазираният Димитров веднага след двубоя.

"Днес е най-щастливият ден от много години насам, гледам само да го оценя и да го споделя с вас. Ще опитам да удължа тази вечер колкото може повече“.