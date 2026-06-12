Бежански център в община Средец няма да има. Съвсем друго решение е намерено по разширяването на съществуващите бежански центрове, каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на днешния парламентарен контрол.

Министърът отговори на въпрос на Борис Аладжов („Възраждане“) във връзка с изграждането на такъв център.

"Жителите на Средец може да са спокойни, че този проблем не стои на дневен ред, заяви Демерджиев. Решението е категорично", добави той.

Миналия месец от “Възраждане” обявиха, че ще подкрепят инициирането на подписка за местни референдуми в Бургас и Хасково във връзка с решение, взето на последното заседание на кабинета "Желязков" за изграждането на два центъра на мигранти в Симеоновград и Средец.