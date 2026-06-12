Премиерът Румен Радев разкри, че е разговарял с Георги Кандев, преди той да напусне поста си като главен секретар на МВР. По думите му причините, които е цитирал, са били лични и бил доволен от работата си с министър Иван Демерджиев.

"Той изложи само лични мотиви, в никакъв случай служебни. За мен този пост, който последва във Facebook беше изненада", коментира Радев след редовния парламентарен контрол.

Казусът "Боташ"

"Разговарях по широк кръг въпроси с външния министър на Турция, включително за нашата енергийна система и "Боташ". Турската страна има интерес да задълбочим двустранните отношения, както и да се увеличи транспортният поток през България. И ние също имаме такъв интерес, затова ще работим в тази посока", обасни Радев. "Турската страна иска да предоговаря, защото иска да задълбочим енергийното си сътрудничество не само в газовата сфера, но в преноса на електрическа енергия. Има също така транспортни коридори, нови ЖП коридори, които планираме. Турската страна има интерес транспортният поток през нашата страна да се увеличи, а ние имаме същия интерес, така че ще работим в това направление. Говорим дори за втора ЖП линия от Одрин към Хамзабейли, Лесово и Ямбол, което има голямо значение за повишаване на транспортния капацитет от Близкия и Далечния изток към нас."

Американските самолети

По думите му е било дадено достатъчно време на американската страна да намери ново място за своите военни самолети. Българската страна е отговорила на нотата на САЩ и те ще останат на летищата у нас до края на месеца.

"Ние дадохме достатъчно време на американската страна да планира своите действия, да потърси нова локация. Навсякъде в Европа, където имат такова базиране, което подпомага бойните действия в Иран, такива военни самолети са на военни летища, не на граждански. Отговорили сме на нотата на американската страна, която поиска по-дълъг период за оставане, ние сме дали съгласие до края на този месец", каза Радев.

Запитан защо не са на военни летища, Радев отговори:

"Ние даваме тези възможности - и "Безмер", и "Граф Игнатиево", и призоваваме американската страна да мисли в това направление, но там засега има по-ограничен капацитет и възможности."

Голото рамо на външния министър

"Нямам афинитет към модата, повярвайте ми", коментира той вчерашния тоалет на външната министърка Велислава Петрова, който предизвика бурни коментари на недоволство в социалните мрежи, след срещата ѝ с турския й колега Хакан Фидан.