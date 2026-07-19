В следващия бюджет ще има сериозни реформи. оптимизации и закриване на агенции, заяви вицепремиерът Атанас Пеканов.

Пеканов призна, че сегашното състояние на публичните финанси е тежко, но според него за четири месеца не могат да бъдат направени всички необходими реформи.

"Този бюджет показва истинската картина в държавата. Следващият бюджет ще бъде различен - ще има административни реформи, оптимизации, закриване на агенции и мерки за изсветляване на икономиката. Няма как сегашната траектория да продължи", каза вицепремиерът по БНТ.

"Нашата цел трябва да бъде България да има повече шампиони – компании, които са конкурентни в световен мащаб. Имаме такива в космическия сектор, в изкуствения интелект, в отбранителната индустрия. Именно там трябва да търсим бъдещето си", подчерта той.

Пеканов заяви, че реформата в енергетиката няма да доведе до незабавно спиране на въглищните мощности, но ако реформите не бъдат изпълнени, България рискува да загуби около 437 млн. евро по Плана за възстановяване.

"В краткосрочен план няма да има затваряне на въглищните централи. Те трябва да бъдат запазени като студен резерв, но да функционират на пазарен принцип. Не може всяка година да трупат по около 100 милиона лева загуби, които плащат българските данъкоплатци", каза вицепремиерът.

Атанас Пеканов коментира декларацията от Киев тази седмица. Според него, въпреки „истерията, която чуваме в медиите“, 45% от хората, които гласуваха за „Прогресивна България“ и премиера Румен Радев, споделят позицията му, че страната ни трябва да е балансирана и да помага по-скоро да се търси успокояване на конфликта.

„Разбира се, че трябва да се спре агресията, бруталната, идиотска война на Русия, да, но, от друга страна, подходът, който са приели европейските лидери от години, не дава резултати“, заяви той.

И добави, че , че България помага на Украйна там, където може: "При опоскан бюджет, при дефицит, който е огромен – няма финансова възможност тази година да помагаме. Военната помощ също се изчерпа, но големият въпрос е, че трябва повече да се мисли за мир и дипломация и това е позицията на българската държава."