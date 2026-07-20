Испания е новият световен шампион! Европейският отбор победи Аржентина с 1:0 след продължения във финала на Мондиал 2026 на стадион "MetLife“ в Ню Джърси и заслужено се изкачи на футболния връх. Единственото попадение реализира Феран Торес в 106-ата минута, а селекцията на Луис де ла Фуенте добави световната титла към европейската, спечелена през 2024 година.

Доминиращият отбор бе на Испания, всички статистики са в негова полза.

Така след последния съдийски сигнал Испания заслужено ликува със световната титла.