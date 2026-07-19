Националната агенция за приходите декларира пълно съдействие на правоохранителните органи в разследването срещу двамата инспектори, задържани след сигнал за искан подкуп в Черноморец. Това обяви на брифинг шефът на дирекция „Комуникации" в НАП Анна Митова.

Припомняме, че сигналът срещу данъчните бе подаден на 18 юли в Районното управление в Созопол от управител на минимаркет в Черноморец. По думите му, двамата служители поискали 300 евро, за да съставят акт само за едно от установените нарушения. Веднага след предаването на сумата двамата били задържани, а под надзора на Окръжна прокуратура е образувано досъдебно производство.

От приходната администрация уточниха, че срещу инспекторите вече тече дисциплинарно производство. Те ще бъдат временно отстранени от длъжност до приключване на разследването, подчерта Митова и допълни, че ръководството на НАП не толерира каквито и да било прояви или съмнения за корупция.

Тя добави, че агенцията разчита на активната гражданска позиция при подаването на сигнали, и благодари на търговеца, съобщил случая на телефон 112. По думите ѝ, следващата седмица НАП планира да му връчи грамота.

Митова припомни, че в НАП работят около 8000 служители и че действията на един или двама души не бива да се приемат като показателни за цялата институция.

Началникът на отдел „Оперативни дейности" – Бургас в Главна дирекция „Фискален контрол" Димитър Димитров заяви, че всяко съмнение за корупция се разглежда изключително сериозно, тъй като подобни случаи хвърлят сянка върху репутацията на колегите, които работят честно. Той уточни, че единият от задържаните е част от неговото звено в Бургас, а другият е командирован служител от Пловдив, и посочи, че до момента не е получавал други подобни сигнали през летния сезон.

По думите на представителите на НАП, през лятото по Черноморието работят допълнително командировани служители от различни градове с цел засилване на контрола. Разпределението на проверките се извършва не ръчно, а чрез автоматизирана система, която на база предварително зададени критерии определя както обектите за проверка, така и съответните екипи – механизъм, целящ да сведе до минимум риска от корупционни практики.

Към момента няма данни двамата задържани служители да са били наказвани дисциплинарно преди този случай.