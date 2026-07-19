„Булгаргаз“ предлага намаление на цената, по която общественият доставчик ще продава природния газ през месец август, като тя може да бъде малко над 37 евро за мегаватчас. Предлаганото намаление е с около 1%.

Предложението е внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и ако бъде одобрено, новата цена ще влезе в сила от 1 август.

Цената на газа за юли, която беше утвърдена от КЕВР в края на месец юни, е 37,70 евро за мегаватчас, като тогава тя беше повишена с близо 6%.

През следващия месец основните количества, които ще бъдат потребявани отново, са по дългосрочния договор на страната ни с Азербайджан. Заради планирани ремонтни дейности обаче тези доставки ще са по-малки, съобщи БНР. Необходимите количества "Булгаргаз" ще осигури чрез добив от газохранилището в Чирен и внос на втечнен природен газ през Гърция. Част от този внос ще бъде обратно нагнетен в Чирен по Плана за извънредни ситуации.

През август газовата компания не предвижда доставки на втечнено гориво през Турция.