До полунощ валежите в Западна и Централна България временно ще спрат, а облачността ще се разкъса и ще намалее.

На изток ще бъде ясно. В повечето райони ще бъде почти тихо, в Североизточна България ще духа слаб южен вятър. Атмосферното налягане е близко до средното за месеца и слабо ще се повиши, сочи прогнозата на НИМХ.

Утре денят ще започне с предимно слънчево време. Още преди обед над западната, а следобед и над източната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, Централния Балкан и Рило-Родопската област. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще бъде слаб, в Дунавската равнина – умерен. С него ще започне захлаждане. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, за София – около 31°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и следобед, главно над северното крайбрежие ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа бриз. Максималните температури ще бъдат 28°-29°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините денят ще започне с предимно слънчево време. Още преди обед над масивите от Западна, а следобед и от Източна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места, главно около и следобед, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия и за градушки. На места явленията ще са интензивни. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра – около 20°.

През следващите дни въздушната маса ще е силно неустойчива – ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, на повече места и по-интензивни във вторник вечерта, през нощта срещу сряда и в сряда. Има повишена вероятност на места да са значителни по количество, ще има и градушки. С умерен и силен северозападен, в Източна България временно север-североизточен вятър ще нахлуе сравнително студен въздух.