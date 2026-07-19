Пожарът в района на „Баритна мина“ край Стара Загора е напълно потушен, съобщиха от общинската администрация. Огънят е засегнал между 500 и 600 декара храсти и ниска дървесна растителност в труднодостъпен терен, разположен в близост до вилна зона.

Благодарение на бързата реакция и координацията между екипите няма пострадали хора и материални щети. Не са засегнати къщи и овощни насаждения, уточниха от общината.

В гасенето се включиха седем екипа на пожарната, включително един от Казанлък, както и два екипа на Държавното горско стопанство. Помощ оказаха доброволци от сдружение „Брат за брата“ и граждани, а община Стара Загора осигури водоноска.

Сигналът за пожара е подаден вчера в ранния следобед, като първоначално огънят е обхванал изоставени лозя и стърнища. Малко след 20:00 ч. снощи пламъците бяха локализирани.

През изминалата нощ на място останаха два екипа на пожарната, за да следят района. Днес един екип продължава наблюдението като превантивна мярка.