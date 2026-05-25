Руското министерство на външните работи предупреди чужденците, включително персонала на дипломатически мисии и международни организации, да напуснат украинската столица Киев и обяви, че руските сили ще нанeсaт серия от удари по обекти в украинската столица.

Ударите ще бъдат насочени и към "центрове за взимане на решения" и срещу "командни пунктове в града".

В публикация на сайта на ведомството се казва, че атаката, извършена от украинските въоръжени сили срещу академичния корпус и общежитието на Луганския държавен педагогически университет (ЛДУ) в Старобилск в нощта на 22 май с помощта на дрон се е превърнало в "последната капка".

„При създалите се условия въоръжените сили на Руската федерация пристъпват към последователно нанасяне на системни удари по предприятията на украинския военно-промишлен комплекс в Киев, включително по конкретни места за проектиране, производство, програмиране и подготовка за изстрелване на безпилотни летателни апарати, използвани от киевския режим със съдействието на специалисти от НАТО, отговорни за доставките на компоненти, предоставянето на разузнавателни данни и целеуказване“, се казва в изявлението на ведомството.

Веднага публикуването му индексът на Московската борса (IMOEX) рухна под границата от 2600 пункта, което се случва за първи път от 8 май 2026 г., отбелязва "Ведомости". Към 17:16 ч. индексът IMOEX се понижи с 1,16% до 2595,13 пункта. Търговията днес отвори на 2629,05 пункта.