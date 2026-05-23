Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова разпореди на екипите на Агенцията за социално подпомагане (АСП) да бъдат в пълна готовност за оказване на подкрепа на хора, които са пострадали от проливните дъждове в областите Велиико Търново, Габрово и Ловеч.

Служителите от дирекциите "Социално подпомагане" са в готовност да съдействат на всяко домакинство, което има нужда от подкрепа, се казва още от пресцентъра на МТСП.

По закон хората с пострадало имущество имат право на помощ до трикратния размер на линията на бедност - 1171 евро. Ако пострадалото жилище е единствено за семейството, те могат да получат още 1550 евро.

Кметовете на пострадалите населени места могат да подават заявки в бюрата по труда за наемане на безработни, които да се включат в аварийни екипи за отстраняване на щетите от наводненията.