Спад в цените на редица основни хранителни стоки на борсите у нас през изминалата седмица отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата в седмичния си бюлетин, цитиран от БТА.

Индексът на тържищните цени, който измерва движението на цените на едро на хранителните продукти в България, се е повишил минимално с 0,19% до 2,692 пункта спрямо 2,687 пункта седмица по-рано.

Сред млечните продукти се наблюдава поевтиняване на кравето сирене с 0,62% до 6,05 евро за килограм и на кашкавала "Витоша" с 0,93% до 9,60 евро за килограм. Прясното мляко също поевтинява - с 1,24% до 1,19 евро за литър. За сметка на това киселото мляко поскъпва с 3,70% и достига 0,70 евро за кофичка от 400 грама. Кравето масло поевтинява с 1,22% до 1,42 евро за пакет от 125 грама.

При месото и яйцата замразеното пилешко месо поскъпва с 0,95% до 3,73 евро за килограм, докато яйцата размер М поевтиняват с 3,30% до 0,22 евро за брой на едро.

Спад се отчита и при основни хранителни продукти като ориза, който е с 1,66% по-евтин и се търгува по 1,63 евро за килограм. Зрелият фасул и лещата също поевтиняват - съответно с 1,44% и 3,83%. Брашното тип 500 пада с 2,56% до 0,76 евро за килограм, а захарта - с 1,64% до 0,90 евро за килограм.

Повишение има при олиото, което поскъпва с 3,72% до 1,81 евро за литър.

При зеленчуците най-сериозно поскъпване е отчетено при зрелия лук кромид - с 12,43% до 0,52 евро за килограм. Картофите поскъпват със 7,69%, зелето - с 8,83%, а червените чушки - с 4,81%.

Най-голям спад има при зелените чушки, чиято цена пада с 13,26% до 2,96 евро за килограм. Поевтиняват още доматите, морковите, тиквичките и зелената салата.

При плодовете поевтиняване е отчетено единствено при ябълките - с 0,94% до 1,32 евро за килограм. Портокалите, лимоните и бананите поскъпват, като най-сериозен е ръстът при лимоните - с 8,88% до 2,30 евро за килограм.