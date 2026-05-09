За скандал в българската църква “Свети Георги Победоносец” в Одрин заради настояване на гръцките духовници да извършат богослужението по случай Гергьовден на гръцки език съобщават местни медии. В резултат на тази ситуация настоятелството на цариградските българи е наложило забрана за богослужения в българските църкви в Одрин на гръцки език.

По информация на сайта “Батъ Експрес” скандалът е избухнал, когато гръцкият митрополит, който трябвало да ръководи службата в българската православна църква, намираща се в одринския квартал Къйък, настоял тя да бъде изнесена на гръцки език, информира БТА. Митрополитът е изпратен от Вселенската патриаршия в Истанбул.

Присъстващите в църквата стотици българи обаче се възпротивили. Стигнало се до скандал, като българските граждани настоявали, че в българската църква богослуженията трябва да се изнасят на български, а не на гръцки език, който не разбират, посочва цитираният източник.

Гергьовден е и патронен празник на българската православна църква в одринския квартал Къйък и специално за празника са пристигнали стотици българи, отбелязват местните медии.

Скандалът предизвика много силен отзвук сред общността на православните българи в Истанбул, а темата беше отразена и от други медии като "Хабертюрк", "Йени бирлик" и други.

„От името на истанбулската българска общност дойдохме днес в Одрин, за да проведем традиционното богослужение. Ние сме енорията и собствениците на тази църква /вкл. и на църквата "Свети Константин и Елена" в Одрин/. При пристигането ни обаче бяхме информирани чрез свещеници, изпратени от гръцкия митрополит на Одрин, че няма да можем да провеждаме богослужения на български език. Вместо това ни беше казано, че службите ще се провеждат с гръцки свещеници. Не приехме това. Защото това е българска църква и ние вярваме, че службите трябва да се провеждат на български език”, заяви председателят на настоятелството на Фондацията на православните църкви на Българската екзархия в Истанбул и на общността на цариградските българи Димитри Йотеф.