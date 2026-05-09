Българската волейболна звезда Александър Николов ще довърши сезона си в Иран, след като прие оферта от Фулад Сирджан за участие във финалната фаза на азиатска Шампионска лига по волейбол.

23-годишният национал приключи ангажиментите си с Лубе Чивитанова, след като тимът отстъпи във финалната серия на италианското първенство срещу Перуджа и завърши на второ място.

Това отвори възможност Николов да се включи в краткосрочен проект преди началото на лагер-сбора на националния отбор.

Очаква се българинът да бъде сред основните фигури на иранския тим по време на турнира, който ще се проведе в Понтианак от 13 до 17 май. Според местни информации Николов може да се окаже и единственото ново попълнение на Фулад за надпреварата.

Преминаването му в азиатския клуб ще доведе и до по-късното му присъединяване към подготовката на Национален отбор по волейбол на България за предстоящото международно лято, пише БГНЕС.