Вотът на недоверие срещу румънското правителство на премиера Илие Боложан беше приет с 281 гласа "за" при необходими най-малко 233 гласа, съобщи "Аджерпрес".

Регистрирани са четири гласа "против", а три гласа са анулирани, уточнява агенцията.

Предложението за вот на недоверие беше внесено от Социалдемократическата партия (СДП), която напусна управляващата коалиция, съвместно с крайнодесния опозиционен Алианс за обединение на румънците (АУР) и парламентарната група "МИР-Румъния на първо място".

Вотът на недоверие, озаглавен "Спрете "Плана Боложан" за унищожаване на икономиката, обедняване на населението и измамна продажба на държавни активи", беше подписан от 254 парламентаристи от общо 646.

До него се стигна, след като СДП - най-голямата партия в управляващата четирипартийна коалиция, оттегли подкрепата си към премиера Боложан, който е лидер на Национално-либералната партия (НЛП). СДП също така оттегли министрите си от правителството и обяви, че то вече не разполага с парламентарно мнозинство.

Решението на лявата Социалдемократическа партия, най-голямата формация в Румъния, да се съюзи с крайната десница за внасянето на вота предизвика критики.

Коалиционното правителство, което включваше СДП, НЛП, Съюз за спасение на Румъния (ССР) и Демократичния съюз на унгарците в Румъния (ДСУР), встъпи в длъжност в края на юни миналата година.

След гласуването лидерът на "Алианс за единство на румънците" Джордже Симион написа в X, че "гласът на народа беше чут днес", и призова за "национално помирение".

Напрежението със социалдемократите се засили, след като 57-годишният Боложан настоя за непопулярни мерки за икономии, за да намали дефицита, който е най-високият в Европейския съюз.

След вота лидерът на Социалдемократическата партия Сорин Гриндяну заяви, че Боложан трябва да подаде оставка, а "дълг на отговорните партии е да намерят решение".

"Искам бързо да съставим правителство", каза той.

Проевропейският президент Никушор Дан увери, че източноевропейската страна с 19 милиона души население ще запази прозападната си посока, като изключи възможността за крайнодясно правителство.

"Политическите разговори ще бъдат трудни, но моя отговорност като президент, както и отговорност на политическите партии, е да насочим Румъния в правилната посока", заяви той пред репортери.

В парламента преди гласуването Боложан защити стремежа си към реформи и определи вота като "измамен, циничен и изкуствено скалъпен".

"Избрах да направя това, което беше спешно и необходимо за нашата страна", каза той.