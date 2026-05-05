Още един безпилотен летателен апарат изхвърли морето днес, съобщиха от Военноморските сили. Дронът е намерен на плажа в района на град Бяла, област Варна.

От Министерството на отбраната разпространиха и снимки на апарата, като уточниха, че на място е изпратен специализиран екип от състава на Военноморска база - Варна. Той е извършил дейности по разузнаване, обезопасяване и транспортиране на открития обект.

Екипът за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси е бил задействан по разпореждане на заместник-командира на Военноморските сили. Операцията е предприета след искане от областния управител на Варна и одобрение от началника на отбраната.

При първоначалния оглед специалистите са установили, че става въпрос за разузнавателен дрон. Летателният апарат е транспортиран до Военноморска база - Варна при стриктно спазване на всички мерки за безопасност.