Певицата Дара отпътува днес за Виена, където ще представи България на престижния песенен конкурс "Евровизия". Изпълнителката се появи на Летище София в добро настроение, придружена от петчленен екип и два куфара, в които е събрала най-важното за предстоящото си представяне на голямата сцена, предаде БГНЕС.

На заминаване Дара бе изненадана от група фенове, които я очакваха на терминала, за да й пожелая успех. Почитателите я засипаха с подаръци-талисмани за късмет, като сред тях се открои специално изработена умалена фигура на самата певица. Статуетката изобразява Дара с костюма от клипа към песента "Бангаранга", с която тя ще атакува европейската класация, и държи в ръце символичния трофей на победителя.

"Готова съм и отивам с много позитивна енергия", сподели певицата пред присъстващите, преди да се отправи към чекирането.

Предстоящата седмица във виенската столица ще бъде изпълнена с интензивни репетиции, пресконференции и официални събития, преди Дара да излезе под светлините на прожекторите за своето изпълнение. Българската делегация изрази увереност, че сценичното шоу и зарядът на песента ще успеят да впечатлят международното жури и публиката.