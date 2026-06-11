Депутатите решиха - забранява се вдигането на цени на стоки и услуги, без то да е икономически обосновано, в срок от 1 година. Проверки ще бъдат осъществявани от Комисията за защита на потребителите, която има право да изисква цялата информация, касаеща ценообразуването, доставните цени, производствените разходи и крайната цена за потребителите.

Драстично се увеличава и размерът на глобите. При нарушение, свързано с цената на определена стока, ще има глоби от 10 000 до 100 000 евро. Ако стоките са повече, глобите се налагат за всеки продукт поотделно. При повторно нарушение санкциите са двойни.

Опозицията възрази с мотивите, че законът няма да доведе до спад на инфлацията и цените.