"Приемаме решението на Живко Тодоров като личен акт на отговорност. Той е един от най-успешните кметове на ГЕРБ и в съвместната ни работа сме направили много за Стара Загора. ГЕРБ направи анализ къде сме сбъркали и какво трябва да подобрим в работата си".

Така от политическа партия ГЕРБ коментираха изненадващото оттегляне на кмета на Стара Загора Живко Тодоров като член на Изпълнителната комисия на ГЕРБ с обещанието, че посвети изцяло на работата си за развитието на областния град.

Тодоров оповести края на членството си в ИК на ГЕРБ с пост в социалните мрежи по-рано днес.

Това се случва по-малко от седмица след предсрочните парламентарни избори на 19 април, на които партията на Бойко Борисов остана втора с голяма разлика от първия "Прогресивна България" на Румен Радев.

На 18 март тази година именно Живко Тодоров и кметът на Бургас Димитър Николов бяха избрани от Бойко Борисов да изпълняват длъжността, свързана с координацията с партийния актив и подготовката на областните и общинските структури на ГЕРБ. За важната им мисия съобщи лично председателят на ГЕРБ Бойко Борисов само пет дни преди Националното събрание на партията.

На 21 април Живко Тодоров участва активно и отговаряше на журналистически въпроси, седнал до Борисов на първата пресконференция на ГЕРБ след вота за Народно събрание.