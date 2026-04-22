Европейската комисия представи пакет от мерки срещу високите цени на горивата, произтичащи от кризата в Близкия изток.

Ще бъде създадена обсерватория за горивата, която да проследява производството, вноса, износа и равнищата на запасите от транспортни горива в ЕС.

Комисията ще приеме Временна рамка за държавна помощ, която ще осигури допълнителна гъвкавост за националните правителства, включително спешни мерки в подкрепа на най-изложените на риск икономически сектори. Защитата на потребителите и промишлеността от пикове на цените може да включва целенасочени схеми за подпомагане на доходите, ваучери за енергия и схеми за социален лизинг и намаляване на акцизите върху електроенергията за уязвимите домакинства.

До лятото Комисията ще представи план за действие за "електрификация".

Комисията ще подпомогне държавите членки да използват в максимална степен наличното европейско финансиране – ресурси по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост и фондовете по политиката на сближаване.

Предложените мерки ще бъдат обсъдени от лидерите на ЕС на неформалното заседание на Европейския съвет в Кипър на 23—24 април.